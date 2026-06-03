Юрист напомнил нижегородским выпускникам об их правах на ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В разгар экзаменационной кампании в Нижнем Новгороде вновь возникла дискуссия о том, насколько тщательно организаторы могут проверять школьников перед ЕГЭ. Как пояснил юрист Дмитрий Сальников, действующее законодательство четко разграничивает меры контроля и не допускает вмешательства в личное пространство участников экзамена, сообщает «Открытый Нижний».

По словам специалиста, полноценный досмотр является юридической процедурой, предусмотренной КоАП РФ. Проводить его вправе только сотрудники полиции, причем исключительно с соблюдением установленного порядка – составлением протокола и присутствием понятых. Организаторы ЕГЭ и сотрудники охраны такими полномочиями не наделены.

Законной мерой проверки остается прохождение через рамку металлодетектора. Если устройство подает сигнал, выпускнику могут предложить добровольно показать или передать предмет, вызвавший срабатывание. На этом возможности экзаменационного персонала фактически заканчиваются.

Юрист подчеркивает, что любые действия с физическим контактом недопустимы. Организаторы не имеют права трогать школьников, проверять их карманы, требовать снять одежду или принудительно открывать сумки и личные вещи. В 2026 году этот запрет дополнительно закрепили в методических рекомендациях Рособрнадзора и Минпросвещения.

Сальников напомнил, что Конституция России гарантирует гражданам право на личную неприкосновенность и защиту частной жизни. Если права ребенка были нарушены во время экзамена, родители могут обратиться в прокуратуру или к уполномоченному по правам ребенка в Нижегородской области. По словам эксперта, граница между законным контролем и нарушением прав остается предельно простой: металлодетор – допустимая мера, физический досмотр – нет.