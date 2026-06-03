Нижегородскому зкс-депутату Александру Парамонову грозит 10 лет строгого режима. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области продолжается судебный процесс над бывшим депутатом регионального Законодательного собрания и экс-директором Нижегородского института управления РАНХиГС Александром Парамоновым. В ходе прений сторон прокуратура попросила назначить ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 3 млн рублей и запрет на работу в системе образования сроком на пять лет, сообщает «Ъ-Приволжье».

Кроме того, гособвинение выступило за конфискацию имущества подсудимого для возмещения суммы полученных взяток. При этом ранее Александр Парамонов добровольно передал следствию 1 млн рублей, который, по версии обвинения, был получен преступным путем.

Защита, в свою очередь, попросила суд учесть признание вины, раскаяние, содействие следствию и помощь в раскрытии преступлений. Адвокат также напомнил о наличии у подсудимого троих малолетних детей и попросил назначить наказание ниже низшего предела, не связанное с лишением свободы.

Сам Александр Парамонов заявил, что осознает допущенные ошибки и рассчитывает на максимально мягкое решение суда.

По версии следствия, бывший руководитель вуза получал взятки от фиктивных студентов в Дзержинске, собирал незаконные выплаты с подчиненных и совершал другие коррупционные преступления. В рамках досудебного соглашения он дал показания на бывшего водителя и нескольких студентов, фигурирующих в деле.