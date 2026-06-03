В Нижнем Новгороде впервые в России установили нейростимуляторы нового поколения

ПИМУ первым в стране начал имплантацию 32-контактных нейростимуляторов. Фото: пресс-служба ПИМУ

В Университетской клинике ПИМУ в Нижнем Новгороде впервые в России выполнили операции по имплантации 32-контактных нейростимуляторов нового поколения пациентам с повреждениями и заболеваниями спинного мозга. Вмешательства прошли 2 и 3 июня. Новые системы оснащены многоконтактными электродами, которые позволяют воздействовать на большую площадь нервной ткани и более гибко настраивать стимуляцию под потребности конкретного пациента, сообщили в пресс-службе ПИМУ.

С этого года Минздрав России выделил отдельные объемы высокотехнологичной медицинской помощи для подобных операций. Ранее такие технологии в основном применялись в рамках научных исследований. Теперь они становятся частью повседневной клинической практики.

По словам исполняющего обязанности заведующего нейрохирургическим отделением Института травматологии и ортопедии ПИМУ Андрея Дыдыкина, широкая матрица из 32 контактов позволяет врачам без дополнительных операций менять параметры стимуляции с помощью специального пульта. Это помогает бороться со спастичностью, активировать ослабленные мышцы и повышать эффективность реабилитации пациентов с двигательными нарушениями.

Операции стали ключевым событием обучающего мастер-класса, который собрал в Нижнем Новгороде специалистов из разных регионов страны. В работе принял участие президент Ассоциации нейромодуляции России Эмиль Исагулян. По мнению экспертов, распространение новой технологии позволит сделать нейростимуляцию одним из стандартов помощи людям с последствиями травм спинного мозга и существенно расширит возможности их восстановления.