Документальный фильм «Я рядом» представят в Нижнем Новгороде. ФОТО: Кадр из фильма.

В Доме народного единства в Нижнем Новгороде 3 июня состоится премьера документального фильма «Я рядом» (18+), снятого Нижегородским областным информационным центром. Показ станет чат частью психопросветительского фестиваля-диалога, организованного НРО Общероссийской Общественной организации инвалидов «Новые возможности», Нижегородским областным информационным центром (НОИЦ) и Домом народного единства.

- Документальный фильм «Я рядом» посвящён очень деликатной теме: семьям, в которых воспитывают детей с психическими расстройствами, - рассказала автор фильма, редактор радио «КП-Нижний Новгород» Людмила Маслова. - На протяжении всей истории человечества тема психических заболеваний считается сложнейшей в освещении в любом обществе. Однако нельзя эту тему убирать из общественной жизни, поскольку именно деликатное внимание и поддержка людей с психическими расстройствами делает нас всех добрее и благородней. Фильм «Я рядом» рассказывает на примере нижегородских семей как можно и нужно социализировать и адаптировать детей, подростков, взрослых к жизни в обществе и какие есть способы, механизмы, практики поддержки родителей детей с психическими расстройствами.

Сам фестиваль объединит медиков, сотрудников образования и культуры, представителей СМИ и некоммерческого сектора. Помимо самого показа фильма, в программе фестиваля заявлены лекции и тренинги. В частности, участники смогут посетить лекцию врача-психиатра Дарьи Петровой «Как правильный диагноз в психиатрии меняет жизнь человека». После этого психиатр и психотерапевт Мария Денисенко расскажет о практиках преодоления стигматизации в сообществе людей с психическими расстройствами.