«Ростелеком» предложил химическим предприятиям отраслевые решения

«Ростелеком» выступил партнером регионального форума «Химия большой страны», который прошел 26–27 мая в Дзержинске Нижегородской области. В нем приняли участие свыше 500 представителей предприятий химической промышленности и отраслевых экспертов из 20 регионов страны.

«Ростелеком» в рамках деловой программы представил практический опыт применения автоматизации, роботизации и технологий искусственного интеллекта на промышленных предприятиях.

Директор проектного офиса по отраслевым решениям региональной дирекции «Волга» ПАО «Ростелеком» Владимир Устюжанинов рассказал о реализованных проектах, перспективах внедрения роботизированных комплексов и цифровых двойников, а также о наиболее востребованных решениях в сфере производства.

Эксперт отметил, что «Ростелеком» как комплексный интегратор отраслевых решений реализует проекты полного цикла — от обследования технологических процессов до внедрения систем и дальнейшего их сопровождения.

По словам спикера, роботизация вызывает наибольший интерес у промышленных компаний. Причем роботизированные комплексы — нетиповые решения, которые всегда разрабатываются под конкретные задачи заказчика. Для каждого проекта специалисты «Ростелекома» анализируют производственные процессы, подбирают оборудование, рассчитывают экономическую эффективность и моделируют работу будущего комплекса еще до начала внедрения.

Что касается искусственного интеллекта, то уже сегодня на производствах широко применяются технологии машинного обучения. Они помогают решать задачи контроля качества продукции, анализа производственных данных и прогнозирования работы оборудования.

Владимир Устюжанинов, директор проектного офиса по отраслевым решениям региональной дирекции «Волга» ПАО «Ростелеком»:

«Искусственный интеллект эффективен тогда, когда опирается на опыт инженеров и реальные производственные данные. Например, при создании цифрового двойника химического реактора мы столкнулись с тем, что классическая математическая модель не позволяет учесть все факторы, влияющие на процесс. В таких случаях помогают технологии машинного обучения, которые анализируют работу установки и выявляют закономерности. Но даже самые современные алгоритмы не заменят понимания химических процессов. Поэтому успешные проекты всегда строятся на взаимодействии ИТ-специалистов и отраслевых экспертов».

В качестве примеров были представлены реализованные компанией проекты по внедрению роботизированных сварочных комплексов, систем автоматизации инженерной инфраструктуры и решений на базе компьютерного зрения.

Отдельно спикер коснулся перспектив использования цифровых двойников в химической промышленности. Применение таких моделей на производстве дает возможность прогнозировать результаты технологических процессов, анализировать различные параметры и на этой основе принимать более взвешенные управленческие решения.

Фото: Предоставлено ПАО "Ростелеком"