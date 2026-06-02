Огромный прорыв воды произошел на Окском съезде. ФОТО: АО "ОКО".

Огромный фонтан воды забил из-под земли на Окском съезде днем 2 июня. Первыми о случившемся в соцсетях рассказали местные жители. По их словам, высота водной струи достигала пятиэтажного дома.

Как сообщили в АО «ОКО», на место ЧП сразу же выехала бригада специалистов. В кратчайшие сроки им удалось локализовать утечку. В настоящее время рабочие продолжают работу на место прорыва воды.

К слову, сейчас в Нижнем Новгороде проходят плановые гидравлические испытания второй и пятой очередей магистральных тепловых сетей Нагорной теплоцентрали. Проверка, затрагивающая Советский и Нижегородский районы, проводится со 2 по 6 июня.