Банк «Центр-инвест» отмечает 15 лет системной интеграции в повестку БРИКС

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» подводит итоги 15-летнего опыта работы со странами БРИКС. За это время банк прошел путь от соорганизатора в Ростове-на-Дону первого делового форума Россия—Индия—Китай до участника экспертных дискуссий об ESG-рэнкинге университетов стран объединения в Общественной палате РФ.

Первый деловой форум предпринимателей России, Индии и Китая состоялся в 2011 году в Ростове-на-Дону, организаторами выступили банк «Центр-инвест» и ТПП России. Инициатива научного руководителя банка, профессора, д.э.н. Василия Высокова провести форум именно в столице Юга России была поддержана партнерами — Китайским комитетом содействия развитию международной торговли и Федерацией индийских торгово-промышленных палат.

На саммите БРИКС в Нью-Дели в 2012 году профессор Василий Высоков представил опыт устойчивого банкинга для развития малого бизнеса, энергоэффективности и агропромышленного комплекса региона в докладе «Устойчивый банкинг в посткризисной экономике».

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

При поддержке банка в 2013 году была опубликована книга «Опыт и сотрудничество стран БРИКС и их регионов», подготовленная студентами Южного федерального университета. Книга стала первым шагом к организации в Ростове-на-Дону полноценной международной конференции молодых ученых стран БРИКС. В 2025 году в конференции приняли участие молодые ученые ведущих вузов страны, академическое сообщество стран-членов БРИКС и молодые предприниматели. Это событие закрепило за банком «Центр-инвест» роль моста между академической наукой и практическим финансированием устойчивого развития.

В 2025 году банк принял участие в конференции Российско-китайской палаты «Актуальные решения вопросов торговли с Китаем и другими странами БРИКС+», а также провел рабочую встречу с руководителем группы от России по цифровой экономике Делового совета БРИКС и председателем российской части Женского делового альянса БРИКС Анной Нестеровой, на которой поделился опытом поддержки проектов женского бизнеса и цифровизации.

Банк на регулярной основе поддерживает связи с вузами и студенческим сообществом стран БРИКС. В 2026 году он организовал экскурсию для студентов стран Африки в головной офис, чтобы познакомить с бизнес-моделью устойчивого банкинга и развитием молодежного предпринимательства, а также выступил на круглом столе «Рейтинг БРИКС: роль университетов в глобальном переходе к устойчивому развитию» в Общественной палате РФ. Банк также поделился опытом успешного взаимодействия с вузами, подготовки востребованных кадров и эффективного управления эндаумент-фондами.

В течение 15 лет банк «Центр-инвест» последовательно выстраивает отношения со странами БРИКС, объединяя реальный сектор экономики, академическую науку и устойчивые финансовые инструменты для сохранения стабильности и создания суверенных конкурентных преимуществ экономики России.

Актуальные новости банка в Вконтакте, MAX, Телеграм и Телеграм.Бизнес

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». ИНН 6163011391