Юрий Шалабаев: 252 заявки поступило от нижегородцев по проекту «БезопасНО»

Львиная доля обращений касалась опасных люков. ФОТО: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал об итогах проекта «БезопасНО», в рамках которого нижегородцы могли сообщить об опасных объектах на территории города. На протяжении четырех недель мэрия принимала от них звонки и сообщения на платформу «Лобачевский».

- Всего от жителей мы получили 252 заявки: 218 – по люкам, 28 – по арматуре и штырям, 6 – о бесхозных проводах. Как только поступало обращение – специалисты выезжали на места, закрывали люки, убирали арматуру и оборванные провода, - отметил Юрий Шалабаев.

По словам мэра, такая совместная работа городских властей и жителей получилась очень результативной. Большая часть заявок на данный момент уже отработана. А те, что остались, в мэрии рассчитывают в скором времени довести до конца.

- Спасибо всем, кто не прошел мимо, уделил вопросу безопасности свое внимание и помог нам устранить проблему. Работу мы продолжаем, поэтому оставляйте обращения на «Лобачевском» в любое время, - призвал нижегородцев мэр города.