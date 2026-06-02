НовостиОбщество2 июня 2026 11:14

Россияне стали активнее пользоваться банковскими услугами на Почте

Примерно десятая часть клиентов регулярно обращается на почту
Отделения Почты России все чаще используются для получения финансовых услуг. Как сообщил в преддверии ПМЭФ-2026 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, примерно десятая часть клиентов регулярно обращается на почту и этот канал планируется развивать. В почтовых отделениях доступны стандартные операции – от платежей за ЖКУ до открытия вкладов и кредитов.

По статистике, чаще всего на почте оформляют дебетовые карты и депозиты, при этом среднее время обслуживания составляет 10-15 минут. Наиболее востребованы отделения в малых городах и поселках: более 40% финансовых услуг оказывают именно в сельских отделениях.

В результате интеграции ВТБ и Почта Банка, охват финансовыми услугами вырос до 13 тысяч населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения во всех 89 регионах страны. Сегодня банковские продукты доступны в 23 тысячах точках на почте. В рамках интеграции почтовые отделения, в которых оказываются банковские услуги, были отремонтированы.

При этом Почта России реализует государственную программу модернизации. Эта программа позволит обновить и привести в нормативное состояние свыше 930 отделений в течение трёх лет – до 2028 года.

Фото: Предоставлено ВТБ