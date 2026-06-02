Заключенных нижегородской колонии осудили за подготовку побега и экстремизм. Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

В Нижегородской области суд вынес приговор трём заключённым исправительной колонии № 6, признанным виновными в организации деятельности экстремистского сообщества, подготовке побега и дезорганизации работы учреждения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

В ходе расследования установлено, что заключенные во время отбывания наказания примкнули к религиозному сообществу, которое признано экстремистским в России. Мужчины активно участвовали в деятельности этой организации, пропагандируя радикальные религиозные взгляды среди других заключённых.

Кроме того, они разработали план побега и приготовили для этого запрещённые предметы, однако довести его до конца не удалось. Противоправные действия пресекли сотрудники колонии, Следственного комитета, ФСБ и полиции. В ходе обысков у заключенных изъяли экстремистскую литературу.

Суд назначил наказание: один из осуждённых получил 10,5 лет лишения свободы, второй – 8 лет 2 месяца, третий – 8 лет 8 месяцев. Отбывать срок они будут в колонии особого режима.