Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на улице КИМа в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде вечером 31 мая произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека, включая ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице КИМа. 9-летняя женщина за рулём автомобиля Cherry выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной Brilliance под управлением 42-летней водительницы. В результате удара травмы получили обе женщины-водителя, а также их пассажиры: 21-летний молодой человек и 12-летний подросток.

Пострадавших взрослых доставили в больницу №13, ребёнка госпитализировали в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.