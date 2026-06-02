Нижегородские студенты познакомились с полным циклом переработки ПЭТ-бутылок

Погрузили в профессию: на предприятии ТЕХНОНИКОЛЬ прошла экскурсия для студентов ННГАСУ.

Нижегородская область по праву считается одним из важнейших промышленных центров страны. Здесь развиваются десятки крупных производственных кластеров – от металлургии до автомобилестроения, от переработки до химической промышленности. Именно поэтому подготовка молодых талантливых кадров имеет колоссальное значение для региона. Будущим специалистам необходимо знакомиться с производственными процессами не только в теории, но и на практике.

Понимая это, на предприятиях ТЕХНОНИКОЛЬ регулярно проводятся экскурсии для студентов. На днях учащиеся Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета побывали на предприятии по переработке полимеров. На площадке будущие строители смогли своими глазами увидеть весь процесс переработки ПЭТ-бутылок и производство вторичного сырья (ПЭТ-флекса). Для ребят это стало уникальной возможностью познакомиться с современными промышленными технологиями.

– Честно говоря, я даже не ожидал, что это будет так интересно! Мы смогли увидеть весь процесс вживую, – признался один из участников экскурсии.

Во время визита сотрудники предприятия рассказали студентам, как происходит переработка ПЭТ-бутылок – от подготовки входящего сырья (отхода) до получения очищенного конечного продукта, который может применяться для повторного производства изделий из пластмасс, а также для изготовления популярного строительного материала – геотекстиля, который производится на одном из заводов Компании и широко применяется в строительной отрасли.

Чтобы студенты смогли разобраться в процессе, сначала им показали видеоматериалы о переработке ПЭТ и ключевых этапах производства. А затем была проведена полноценная экскурсия по производству, где посетители увидели весь цикл переработки бутылки– вот в дробилку идет огромный тюк прессованных бутылок, проходит сортировку, поступает в мойку, а вот уже выходят готовые кусочки чистого разноцветного флекса. Одно дело изучать все это по картинкам и учебным материалам, и совсем другое – увидеть все своими глазами. Здесь будущие строители узнали, и какие технологии сейчас применяются в производстве, и как можно вернуть отходы в промышленный цикл. Однако подобные экскурсии важны и для самого предприятия.

– Взаимодействие с профильными вузами – важная часть работы компании с будущими кадрами, –рассказал руководитель направления «Нетканые материалы» Андрей Бурыкин. – Мы заинтересованы в том, чтобы студенты как можно раньше знакомились с современным производством и понимали, какие технологии сегодня применяются в строительной отрасли.

На самом деле переработка пластиковых бутылок – это важный промышленный процесс. В нем, как и на любом другом производстве, требуются инженерные знания и внимание к качеству. Более того, переработка ПЭТ-бутылок решает еще и важную экологическую задачу. И студенты тоже должны это понимать.

– Для нас такие встречи – возможность показать молодым специалистам реальный масштаб отрасли и помочь им увидеть перспективы профессионального развития, – подчеркнул Андрей Бурыкин.

– Для начинающих специалистов строительной отрасли важно видеть производство не только в учебниках и презентациях, но и на реальных предприятиях. Такие экскурсии дают студентам понимание, как устроена современная промышленность, какие материалы используются в строительстве и почему всё большее значение приобретают технологии переработки и рационального использования ресурсов, – уверен декан инженерно-строительного факультета ННГАСУ Олег Кондрашкин.

По его словам, благодаря таким визитам студенты могут объединить теоретические знания с практическим пониманием производства. Все это не только повышает их уровень компетенции, но и позволяет сформировать собственный путь в профессии.

– Для нас такие проекты являются частью системной работы по развитию кадрового резерва и популяризации инженерно-технических профессий, – рассказали специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ.