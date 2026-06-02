Ограничения на движение на маломерных судах сняли на двух нижегородских реках.

В Нижегородской области с 1 июня 2026 года сняты ограничения на движение маломерных моторных судов в акватории Горьковского водохранилища и по реке Ветлуге. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Запрет был введён на время нереста рыб для обеспечения благоприятных условий воспроизводства водных биоресурсов в соответствии с Правилами рыболовства Волжско-Каспийского бассейна. При этом на нерестовых участках ограничения для маломерных судов продолжают действовать до окончания нерестового периода.

За нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах предусмотрен штраф по от 2 000 до 4 000 рублей. Нарушение Правил рыболовства грозит штрафом от 2 000 до 5 000 рублей с возможной конфискацией судна и орудий лова.