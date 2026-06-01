В ПФО стали переводить субтитры на онлайн-встречах на татарский язык.

На платформе МТС Линк для пользователей ПФО запустили функцию автоматического перевода с русского и английского на татарский язык. Перевод происходит в режиме реального времени в виде субтитров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Татарский язык стал первым в череде национальных языков России, доступных на платформе. Данная функция полностью основывается на отечественных технологиях: в ходе встречи ИИ распознает речь спикеров и тут же транслирует ее в виде субтитров в нижней части окна мероприятия. Эта функция доступна корпоративным клиентам. Чтобы подключить ее, достаточно обратиться к менеджеру или в техническую поддержку. После этого пользователи смогут выбрать татарский из списка доступных языков.

- В регионе проживает более 26 тысяч татар — одна из наиболее численно заметных национальных групп области, и многие из них сохраняют родной язык в быту и профессиональной среде. Функция перевода субтитров в режиме реального времени сделает коммуникации ещё доступнее для мультиязычных команд и участников международных и всероссийских форумов, — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Стоит отметить, что все последние годы в стране растет интерес пользователей к интернет-платформам. В частности, за прошлый год число онлайн-мероприятий на платформе выросло на 65%. Большую роль в этом сыграли и ИИ-инструменты. Так, благодаря расшифровке речи и автоматическому резюме встреч удалось сократить продолжительность созвонов в два раза. Самыми активными пользователями платформ стали образовательные организации, госучреждения и ИТ-компании.

Функция субтитров является относительно новой для онлайн-платформы – она появилась только в третьем квартале 2025 года. Прежде всего, она нацелена на увеличение доступности делового общения и обучения для тех пользователей, кому сложно воспринимать аудиовариант. Особенно актуально это для слабослышащих нижегородцев.

Начиная с этого года, субтитры стали еще более функциональными – на платформе заработала возможность их перевода на 18 самых популярных языков мира в режиме реального времени. Это заметно облегчило возможность взаимодействия на платформе пользователей, общающихся на разных языках.