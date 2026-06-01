Крупные банки опустили ставки по ипотеке на частные дома

Крупнейшие российские банки на фоне сигналов ЦБ начали постепенное снижение ставок по рыночным программам ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), опуская их ниже психологической отметки в 20%. Финансовые организации и девелоперы фиксируют взрывной рост заявок и предупреждают: сезонное окно возможностей для заемщиков сокращается.

Старт сезона без промедлений

Как сообщили РБК в пресс-службе ВТБ, май 2026 года продемонстрировал рост спроса на рыночные кредиты на ИЖС более чем на 20% по сравнению с апрелем. В банке связывают это с уходом выжидательной позиции граждан. «Строительная пора в самом разгаре, и мы видим, что клиенты больше не ждут идеального момента. Заемщики сами говорят, что ставки снижаются, и пора действовать. Главное — не упустить сезон», — прокомментировал ситуацию в преддверии ПМЭФ-2026 старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. C 1 июня банк снизил ставки на ИЖС еще на один процентный пункт.

Ставки: медленное снижение вместо «плато»

Пройдя пиковые значения на уровне 21–22% годовых в начале года, рыночные ставки по кредитам на строительство домов (хозспособом или подрядом) к концу весны опустились в диапазон 18–19,5%. Основной драйвер — адаптация банков к ожиданиям по траектории ключевой ставки ЦБ во втором полугодии.

По рыночным программам снижение составило 1,5–3 п.п. с начала года. При сохранении текущего инфляционного тренда к осени участники рынка допускают снижение до 16–18%.

Ставки по «Семейной ипотеке» и «Дальневосточной» остаются заякоренными. После периода заморозки лимитов в 2025 году банки возобновили активные выдачи, сделав использование эскроу-счетов обязательным стандартом для подряда.

Рынок подтверждает ажиотаж

Тезис ВТБ о росте интереса к загородной недвижимости подтверждается данными других ключевых игроков. Так ДОМ.РФ зафиксировал рост количества кредитов на ИЖС с эскроу на 15% за месяц. В госкомпании отмечают структурный сдвиг: каждый второй дом сейчас возводится профессиональным подрядчиком, а не хозспособом, что повышает надежность кредитных портфелей. Данные Циан указывают на устойчивый переток клиентов со вторичного рынка квартир. Экономика стройки складывается в пользу дома: квадратный метр в пригороде обходится на 25–35% дешевле аналогичной квартиры в мегаполисе.

Прогноз на лето и риски

Аналитики повысили годовой прогноз выдач ипотеки на ИЖС до 580–650 млрд руб., что на 30–40% выше показателей 2025 года. Доля «загородки» в общем котле ипотеки может достигнуть рекордных 26–27%.

Эксперты предупреждают, что сдерживающим фактором для тех, кто отложит решение на осень, станет рост себестоимости строительства. Ожидается, что во втором полугодии готовые дома и услуги подрядчиков подорожают на 5–8% из-за дефицита рабочей силы и удорожания материалов. «Окно возможностей, о котором говорят в ВТБ, действительно существует. Пока ставки перешли в фазу медленного снижения, а стройматериалы не подскочили на пике сезона, заёмщики предпочитают действовать, чтобы зафиксировать стоимость контрактации и успеть возвести дом до холодов», — резюмируют участники рынка.

Фото: Предоставлено ВТБ