Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем защиты детей.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил маленьких нижегородцев и их родителей с Днем защиты детей. Поздравление он разместил в своих социальных сетях.

- С Днем защиты детей, юные нижегородцы, мамы и папы, бабушки и дедушки! И с первым днем лета! Пусть детство наших детей пройдет в любви и поддержке, будет наполнено счастливыми событиями, яркими впечатлениями и новыми открытиями, - отметил Юрий Шалабаев.

Глава города подчеркнул, что каждый ребенок достоин счастливого детства и должен быть окружен заботой и вниманием.

- Наша главная задача - сделать так, чтобы маленькие нижегородцы росли здоровыми, умными, всесторонне развитыми, имели возможность раскрыть свои таланты, - отметил Юрий Шалабаев.

В своем поздравлении глава города привел статистику по существующим детским учреждениям в Нижнем Новгороде. В частности, сейчас детские сады и ясли с раннего возраста принимают свыше 63 тысяч малышей. Здесь они получают полноценное питание, здоровый сон и первые знания. Здесь же они учатся общаться со сверстниками и любить свою Родину.

Кроме того, в городе работает 180 школ, где проходят обучение почти 162 тысячи детей. Здесь они не только получают знания, но и воспитание. В каждой школе предусмотрено множество мероприятий – олимпиады, конкурсы, «Движение первых». В Нижнем Новгороде огромная сеть учреждений дополнительного образования – спортивные секции, центры детского творчества и многое другое. Ну, а летом свои двери для ребят откроют детские оздоровительные лагеря.

- Дорогие ребята, весёлого и интересного вам лета! Набирайтесь сил и положительных эмоций. Будьте любопытными, изучайте этот мир, каждый день открывайте его для себя! Вы - его будущее! Ваши мечты и таланты двигают этот мир вперед! С праздником! Мы всегда рядом! – обратился мэр города к маленьким нижегородцам.