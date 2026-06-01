НовостиОбщество1 июня 2026 12:39

Праздничную подсветку включат на телебашне в Нижнем Новгороде 1 июня

Она будет посвящена Дню защиты детей
Василий КРОТОВ
Фото: Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

В честь Дня защиты детей 1 июня на нижегородской телебашне включат праздничную подсветку. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

Уже известно, что тематическая иллюминация будет работать с 21:30 до 22:00. В честь праздника на гранях телебашни появятся яркие динамические световые композиции. В частности, нижегородцы увидят узоры детского игрушечного калейдоскопа, цветочные орнаменты и разноцветные воздушные шары на фоне голубого неба. Все это время на медиафасаде будет видна надпись «1июня — День защиты детей».

Стоит отметить, что Нижний Новгород – не единственный город, где на телебашне включат праздничную подсветку. Аналогичные шоу будут транслироваться в Астрахани, Благовещенске, Братске, Воронеже, Грозном, Костроме и других городах. А на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве зрители смогут увидеть видеоролик с играющими детьми.