За месяц ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода вводили 20 раз.

В мае 2026 года ограничения в международном аэропорту Нижнего Новгорода вводили 20 раз. Сообщения об ограничения поступали от Росавиации и пресс-службы самого аэропорта.

Первый раз в мае ограничения были введены 2 мая. После этого ограничения вводились практически через день - 3, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 31 мая.

Все вводимые ограничения были связаны с обеспечением безопасности во время полетов.

Вводились ограничения на работу аэропорта и 31 мая. Тогда один из рейсов был отменен. Еще два рейса пришлось задержать.