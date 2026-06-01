Известный хирург Сергей Теремов умер в Нижнем Новгороде 1 июня. ФОТО: телеграм-канал "Бокал прессека".

В Нижнем Новгороде 1 июня скоропостижно умер заведующий хирургическим отделением, врач-хирург Городской больницы № 35 Сергей Теремов. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Известно, что хирургу было 63 года. В нижегородской медицине он проработал свыше 40 лет. Большую часть своей жизни он посвятил Городской больнице № 35 Нижнего Новгорода.

- В коллективе больницы скорбят и выражают соболезнования семье и близким С.А.Теремова, - говорится в сообщении.

Известно, что Сергей Теремов был Отличником здравоохранения РФ и кандидатом медицинских наук.