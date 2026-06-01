Подушка вместо путешествий: молодежь превратила сбережения в ежедневный ритуал

По мнению экспертов, у молодежи изменились мотивы к накоплениям: на первом месте подушка безопасности, на втором — пассивный доход и инвестиции. Копить на путешествия стали заметно реже.

Высокие ставки вернули интерес к депозитам, а вот криптовалюта и наличные отошли на второй план. Поведением управляют страх упустить доходность, а также тренды осознанного потребления. К середине 2026 года сбережения превратились для молодежи в базовую финансовую привычку: по данным НАФИ, 73% имеют накопления (68% годом ранее). Еще один тренд – использование возможности, которые предоставляет государство. Грамотная стратегия для молодого человека – использовать, например, Пушкинскую карту (ранее ее оператором был Почта банк) по прямому назначению (на билеты), сэкономив свои личные деньги, а эти сэкономленные средства как раз направить на накопления.

Банки отвечают геймификацией и мгновенными начислениями. Показателен запуск ВТБ в июле накопительного счета для клиентов 14–25 лет с ежедневной выплатой процентов. Клиентская база банка в этом возрасте — более 4 млн человек, объем накоплений — свыше 60 млрд руб., средний чек вырос до 71 тыс. (+11% с конца 2025-го). «Мы видим, что молодежи нужны быстрый доступ к финансовым инструментам и прозрачная доходность. Необходимо формировать привычку к сбережениям и повышению финансовой дисциплины», — пояснил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В результате к середине 2026 года вопрос «копить или не копить» для молодежи окончательно утратил актуальность. Ключевой выбор теперь лежит в плоскости доходности, ликвидности и скорости получения результата. Сбережения перестали быть долгосрочной абстракцией и превратились в ежедневный финансовый ритуал, в котором важен каждый начисленный рубль.

Фото: Предоставлено ВТБ