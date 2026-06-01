Мошенники взломали госуслуги нижегородца и оформили на него заем в МФО. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Навашино возбуждено уголовное дело по факту незаконного доступа к компьютерной информации и оформления кредита на имя местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

49-летний мужчина, обратился в полицию после того, как ему позвонили из микрофинансовой организации и потребовали погасить задолженность в размере более 40 тысяч рублей, которую он не брал. Проведя проверку, полиция выяснила, что мошенники получили персональные данные мужчины, использовали его номер телефона для входа в личный кабинет на портале госуслуг и оформили заём.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Полиция уже ведет поиски причастных. Им грозит до четырех лет лишения свободы.