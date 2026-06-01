Ретроэлектропоезд начнет курсировать в Нижегородской области после реставрации

Горьковская железная дорога совместно с АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» завершили восстановление электропоезда серии ЭР9Е советского производства. Первый рейс он совершит из Нижнего Новгорода в Семенов 3 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

Отправление запланировано от Царского павильона в 13:20. Состав из четырёх вагонов выполнен в формате музея на колёсах: каждый вагон стилизован под определённую тему: «Ну, погоди!», «Назад в СССР», «Высоцкий», «Любовь и голуби». В салонах размещены подлинные предметы советской эпохи: печатная машинка, весы, книги, посуда, отреставрированные радиола, холодильник «ЗИЛ» 1960-х годов и телефонная будка с аппаратом.

Работы по восстановлению и стилизации состава заняли около полугода и проходили в два этапа: сначала разработали концепцию и макеты, затем провели замену окон, утепление, монтаж отреставрированных лавок и новой мебели, а также размещение исторических интерьеров.

Планируется, что ретроэлектропоезд будет курсировать по популярным туристическим маршрутам Горьковской железной дороги и использоваться для перевозки организованных групп на тематические мероприятия.