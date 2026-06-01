Нижегородка украла деньги и золото на 1,8 млн рублей из-за мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде полицейские задержали 19-летнюю студентку, подозреваемую в краже денег и ювелирных украшений из частного дома на сумму более 1,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, девушка сама стала жертвой многоуровневой мошеннической схемы. Сначала ей позвонили якобы из учебного заведения и попросили обновить данные, затем в разговор вступили лже-сотрудники правоохранительных органов. Под психологическим давлением по видеосвязи девушку убедили «задекларировать» сбережения родителей, переведя их на подконтрольные счета.

На этом мошенники не остановились. Они направили её в Нижний Новгород для участия в мнимой «спецоперации»: она проникла в дом, разбив окно на веранде, похитила наличные и золотые украшения, сдала их в ломбард, а вырученные средства перевела кураторам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Студентке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время полиция проверяет причастность девушки к еще одному аналогичному преступлению.