Треть нижегородских компаний повысила зарплаты сотрудникам в 2026 году. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Почти треть компаний Нижегородской области (32%) увеличила фиксированную часть зарплат сотрудников в первой половине 2026 года, ещё 63% сохранили оклады на прежнем уровне. Такие данные получили аналитики hh.ru.

Чаще всего о повышении окладов заявляли в энергетической отрасли (50% компаний), производители продуктов питания (48%) и телекоммуникационные компании (46%). Также в топ вошли медицина и фармакология (44%), электроника (39%), образование, финансовый сектор, услуги для населения и нефтегазовая отрасль (по 36%). В тяжёлом машиностроении оклады выросли у 33% работодателей.

Как пояснила директор по исследованиям Мария Игнатова, рост окладов в этих сферах обусловлен высокой конкуренцией за кадры. Работодатели стараются удерживать сотрудников и привлекать новых прежде всего за счет увеличения оклада.

По данным опроса, еще 34% нижегородских компаний также планируют повысить оклад, а 55% оставить его на текущем уровне. Увеличение зарплаты ожидается в сферах энергетики (43%), производства продуктов питания (42%), электроники, приборостроения, услуг населению (по 34%). Кроме того, доходы вырастут у сотрудников гостинично-ресторанного бизнеса, кейтеринга, тяжелого машиностроения, финансового сектора (по 33%), а также медицины и фармацевтики (32%) и транспортно-логистической отрасли (31%).

