«Торпедо» объявило об уходе тренера Игоря Уланова.

Тренерский штаб нижегородского ХК «Торпедо» покидает Игорь Уланов. О кадровых изменениях сообщили в пресс-службе клуба.

В клубе поблагодарили Игоря Уланова за работу в составе тренерского штаба и вклад в результаты команды за последние сезоны. В официальном обращении отметили его профессиональный опыт и пожелали дальнейших успехов как в жизни, так и в карьере.

Игорь Уланов присоединился к «Торпедо» в январе 2025 года. К тому моменту он уже обладал внушительным опытом как игрок и тренер. Защитник провёл более 700 матчей в НХЛ, выступал за сборную России, принимал участие в Кубке мира и чемпионате мира. После завершения игровой карьеры он более десяти лет работал в КХЛ, в том числе в качестве главного тренера и ассистента.

Значительную часть тренерской карьеры Уланов провёл в московском «Спартаке», где входил в штаб команды, стабильно выступавшей в числе лидеров Западной конференции КХЛ.

В настоящее время «Торпедо» продолжает формирование тренерского штаба перед новым сезоном КХЛ.