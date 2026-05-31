81 сайт с продажей лекарств заблокируют в Нижегородской области.

В Нижегородской области подвели итоги межведомственной операции «Пангея», направленной на борьбу с незаконной продажей лекарственных препаратов через интернет. По результатам мониторинга в отношении 81 интернет-ресурса приняты решения о блокировке. Об итогах сообщили в нижегородском отделении Интерпола.

За время проведения операции сотрудники полиции совместно с другими правоохранительными структурами выявили три преступления и одно административное правонарушение, связанные с незаконным оборотом лекарственных средств в сети. Речь идет о препаратах, в составе которых содержались компоненты, запрещенные к использованию.

Особое внимание правоохранители уделили интернет-ресурсам, через которые ведется торговля медикаментами. В общей сложности специалисты проверили 418 сайтов и аккаунтов в социальных сетях.

В полиции напоминают жителям региона, что о фактах незаконной продажи лекарств можно сообщить по телефонам 02 или 102 с мобильного телефона. Кроме того, обращения принимаются через интернет-приемные правоохранительных органов и в ближайших отделах полиции.