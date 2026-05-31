Известный нижегородский хирург Александр Клёцкин скончался на 71-м году жизни

В Нижегородской области скончался известный врач, доктор медицинских наук, профессор Александр Клёцкин. Ему было 70 лет. Более четырех десятилетий он посвятил развитию регионального здравоохранения, занимаясь флебологией и сосудистой хирургией, а также долгие годы работая профессором кафедры хирургии ФДПО ПИМУ. Печальную новость сообщил телеграмм канал «Бокал прессека».

За годы работы Александр Эдуардович заслужил признание не только как практикующий врач, но и как ученый. В 2012 году он стал лауреатом премии Нижнего Новгорода за разработку методики лечения острых тромбофлебитов, внедренной на базе городской клинической больницы № 40.

Также профессор возглавлял Ассоциацию ангиологов, флебологов и сосудистых хирургов Нижегородской области. Многие специалисты называют его своим наставником.

Доктор медицинских наук Максим Кудыкин отметил, что Александр Клёцкин всегда щедро делился опытом и знаниями, помогал коллегам в самых сложных профессиональных и жизненных ситуациях. По его словам, профессор был человеком принципиальной честности, сильной воли и искренности, а своим примером воспитал не одно поколение врачей.

