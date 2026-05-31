Андрей Белевич остается в «Торпедо» еще на один сезон.

Нападающий Андрей Белевич продолжит выступать за нижегородское «Торпедо». Хоккеист подписал новый однолетний контракт и проведет в составе команды уже восьмой сезон подряд. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Торпедо».

Белевич остается одним из главных старожилов клуба. За семь сезонов он провел 415 матчей в форме нижегородцев, набрал 111 очков и стал рекордсменом команды по количеству сыгранных встреч среди действующих хоккеистов.

Как отметил генеральный директор клуба Евгений Забуга, у форварда была возможность получить статус неограниченно свободного агента и рассмотреть предложения от других команд КХЛ. Однако хоккеист решил продолжить карьеру именно в Нижнем Новгороде. По словам руководителя, такая преданность одному клубу заслуживает особого уважения и может стать примером для молодых спортсменов.

Вместе с тем в «Торпедо» сообщили об изменениях в тренерском штабе. Команду покидает Игорь Уланов. В клубе поблагодарили специалиста за работу и вклад в результаты команды за последние сезоны, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.