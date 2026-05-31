На пасеке под Бором ввели ограничения из-за опасной болезни пчел.

В Нижегородской области на пасеке в деревне Слободское муниципального округа город Бор ввели ограничения из-за выявленного случая варроатоза пчел. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Паразитарное заболевание варроатоз вызывают клещи рода Varroa. Они поражают как куколок, так и взрослых особей пчёл.

Ограничения действуют с 6 мая 2026 года и будут сохраняться до особого распоряжения. На территории пасеки запрещено использовать общие кормушки и поилки для пчел, а также объединять здоровые семьи с зараженными.

Для ликвидации очага специалисты проведут эпизоотическое обследование пасеки, выяснят источник заражения и проконтролируют выполнение ветеринарных мероприятий. Владельцу пасеки рекомендовано принять меры по истреблению клеща, а также провести лечение пчел специальными препаратами.

Кроме того, предусмотрена регулярная дезинфекция ульев, инвентаря, спецодежды и оборудования. Ветеринарные службы также проведут разъяснительную работу среди местных пчеловодов и сформируют запас необходимых средств для борьбы с болезнью.

Снять ограничения смогут только после выполнения всех предусмотренных мероприятий и получения отрицательных результатов лабораторных исследований.