Порядок миграционного учета изменится в Нижнем Новгороде с 1 июня.

С начала лета в Нижнем Новгороде изменится порядок предоставления отдельных государственных услуг в сфере миграции. Нововведения коснутся жителей Ленинского, Сормовского и Приокского районов города. Об этом сообщили в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области.

С 1 июня прием заявлений по вопросам миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, а также по продлению срока их временного пребывания в России будет осуществляться в Многофункциональном миграционном центре. Он расположен по адресу: Нижний Новгород, улица Академика Сахарова, 18.

В ведомстве уточнили, что после вступления изменений в силу подразделения по вопросам миграции, работающие на территории Ленинского, Сормовского и Приокского районов, больше не будут принимать такие заявления.

При этом оформить миграционный учет по-прежнему можно несколькими способами. Услуга доступна через многофункциональные центры, почтовые отправления, Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также через филиал ФГУП «ПВС» МВД России по Нижегородской области.

Кроме того, через филиал ФГУП «ПВС» можно подать документы на продление срока временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории страны.