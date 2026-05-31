Дороги к семи детским лагерям Нижегородской области отремонтируют в 2026 году

Более 67 км дорог к детским лагерям обновят в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

В 2026 году в Нижегородской области продолжится ремонт региональных трасс, по которым дети добираются до летних лагерей и баз отдыха. На обновление таких маршрутов направят более 1,5 млрд рублей. Всего в порядок приведут около 67 километров дорог, ведущих к семи детским оздоровительным учреждениям региона. Об этом в пресс-службе областного правительства.

Одним из крупнейших объектов станет дорога от деревни Горный Борок через Слободское до Докукина в Кстовском округе. По этому маршруту можно добраться до лагеря «Лесная сказка». На участке протяженностью 14,2 километра уже уложены основные слои асфальта и оборудованы остановочные площадки.

В Уренском округе обновят дорогу к лагерю «Звездный» в деревне Карпуниха. Ремонт затронет сразу два участка общей длиной 15,6 километра. Часть работ уже выполнена, на одном из отрезков уложено новое покрытие.

Также качественные подъезды получат лагерь «Дзержинец» в Балахнинском округе, детский центр «Костер» и лагерь «Лазурный» в округе Выкса. В Лукояновском округе отремонтируют участок трассы, ведущий к лагерю «Журавли» и оздоровительно-образовательному центру имени Тани Савичевой.

Как отметил исполняющий обязанности директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов, все объекты находятся под постоянным контролем специалистов. Они проверяют качество материалов и покрытия на каждом этапе работ, чтобы маршруты, по которым дети отправляются на отдых, были максимально безопасными и комфортными.