Улицу Звездинка отремонтируют по нацпроекту в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». Одним из ближайших объектов ремонта станет улица Звездинка, где подрядная организация приступит к обновлению дорожного покрытия уже 29 июня, сообщили в пресс-службе мэрии города.

По информации МКУ «ГУММиД», на улице Звездинка рабочие снимут старый слой асфальта, после чего уложат новое покрытие. Также запланированы замена люков колодцев, установка новых дорожных и тротуарных бордюров и нанесение разметки.

Параллельно в центре города начнутся работы на инженерных коммуникациях. АО «ОКО» проведет капитальный ремонт тепловых сетей на улице Малой Покровской рядом с Домом связи. Специалистам предстоит реконструировать почти 100 метров магистральных трубопроводов и обновить две тепловые камеры.

Из-за этого с 08:00 1 июня движение транспорта на участке Малой Покровской возле дома №10 и Дома связи будет полностью перекрыто. Для автомобилистов организуют объезд по временной схеме. Водителей просят заранее планировать маршруты и внимательно следить за дорожными знаками.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что общая протяженность дорог, которые приведут в порядок по нацпроекту в этом году, превысит 16 километров.

Кроме Звездинки, в рамках нацпроекта в городе планируется ремонт участков на улице Рябцева и Казанском шоссе. Также продолжатся работы на Мызинском путепроводе, улицах Карла Маркса, Кузбасской, Новикова-Прибоя и Удмуртской.