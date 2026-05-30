К своему столетию Дзержинск подходит обновленным и динамичным. Фото: Пресс-служба ЗСНО

Дзержинск отпраздновал 96-й день рождения. В торжествах приняли участие председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутат регионального парламента и Герой Труда России Юлия Гаревская, глава города Михаил Клинков и председатель городской Думы Виктория Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

По словам Евгения Люлина, город химиков уверенно развивается и заметно меняется в преддверии своего столетнего юбилея. Он подчеркнул, что главным богатством Дзержинска остаются его жители – люди разных профессий, которые ежедневно вносят вклад в развитие города.

Праздничные площадки собрали тысячи жителей несмотря на капризы погоды. Фото: Пресс-служба ЗСНО

Спикер регионального парламента также обратил внимание на праздничную атмосферу, которая царила на улицах Дзержинска. Несмотря на переменчивую погоду, городские площади, парки и общественные пространства были заполнены жителями и гостями. На Свадебной площади он поздравил молодоженов Михаила и Елизавету Еплановых, которые решили связать день создания своей семьи с днем рождения родного города.

Евгений Люлин поздравил Дзержинск с 96-летием и принял участие в праздновании. Фото: Пресс-служба ЗСНО

В этот день наиболее активные промышленники, спортсмены, общественники, волонтеры и работники культуры были отмечены почетным знаком «За служение людям».

Одним из самых ярких событий праздника стал фестиваль национальных культур на «Утином озере». Гости смогли познакомиться с традициями разных народов, попробовать национальные блюда и увидеть выступления творческих коллективов. По словам Евгения Люлина, именно дружба, взаимное уважение и единство жителей делают Дзержинск большой семьей, способной уверенно смотреть в будущее.