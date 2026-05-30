Глеб Никитин наградил лучших олимпиадников Нижегородской области

27 нижегородских школьников стали призерами и победителями ВсОШ. Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

В Нижегородском кремле состоялась торжественная церемония чествования победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с талантливыми ребятами, их педагогами и наставниками, поздравил финалистов с высокими результатами и вручил именные стипендии правительства региона и сертификаты на денежные премии. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

В этом году Нижегородскую область на федеральном этапе олимпиады представляли 68 школьников. По итогам интеллектуальных соревнований 27 участников завоевали дипломы: четверо стали победителями, еще 23 – призерами.

Самые высокие награды и премии в размере 80 тысяч рублей получили абсолютный победитель олимпиады по экономике, ученик лицея №3 Сарова Андрей Лашкин, а также победители по отдельным предметам. Среди них – учащийся лицея №40 Нижнего Новгорода Тимофей Бацын, показавший выдающиеся результаты сразу по нескольким дисциплинам, ученица гимназии №67 Диана Лаубган, победившая в олимпиаде по немецкому языку, и выпускница дзержинской школы №22 Анна Кузнецова, ставшая лучшей по французскому языку.

Еще 23 призера получили премии по 50 тысяч рублей, а участникам финального этапа вручили сертификаты на 30 тысяч рублей. Отдельно отметили вклад педагогов: благодарственные письма правительства Нижегородской области получили 38 наставников, подготовивших школьников к одному из самых престижных интеллектуальных соревнований страны.