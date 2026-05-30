Автобус №2 будет ходить по новому расписанию в Нижнем Новгороде

С начала лета в Нижнем Новгороде изменится расписание автобусного маршрута №2. Новые правила будут действовать по будням в утренние часы. Корректировки внесли после обращений пассажиров, которые просили пересмотреть график движения общественного транспорта, сообщили в ЦРТС.

Главная цель изменений – синхронизировать работу маршрута №2 с автобусом №72, который отправляется от остановки «Автовокзал Щербинки». Ранее в отдельные промежутки времени автобусы приходили практически одновременно, из-за чего после их отправления пассажирам приходилось дольше ждать следующий рейс.

Теперь графики движения двух маршрутов разведут по времени. Благодаря этому интервалы между автобусами станут более равномерными, а ожидание транспорта – более предсказуемым и комфортным для пассажиров.

В транспортной системе региона рассчитывают, что обновленное расписание позволит улучшить организацию перевозок на одном из востребованных направлений города. Ознакомиться с новым графиком движения можно на портале АСИП.