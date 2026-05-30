Нижегородские врачи вступились за коллегу, уволенную из-за роликов в соцсетях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

История московского терапевта, которую уволили после публикации роликов в социальных сетях, вызвала широкий отклик среди врачебного сообщества. В поддержку коллеги выступили и медики из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

По словам врача, её видео не были направлены на оскорбление пациентов или медицинских учреждений. В роликах она поднимала общие вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются и врачи, и пациенты. При этом конкретные имена, названия больниц и другие детали в публикациях не упоминались. Однако руководство сочло такой формат общения недопустимым и расторгло трудовой договор.

Многие нижегородские медики признаются, что также ведут личные страницы и блоги, где рассказывают о своей работе, делятся профессиональным опытом и обсуждают сложные ситуации, возникающие в системе здравоохранения. Поэтому решение об увольнении коллеги вызвало у них недоумение.

По мнению врачей, подобный контент давно стал частью современной профессиональной среды. Для молодых специалистов социальные сети превратились в площадку для общения, обмена опытом и эмоциональной разгрузки. Медики отмечают, что работодателям всё чаще приходится искать баланс между корпоративными правилами и правом сотрудников на самовыражение.