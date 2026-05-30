Экспозиция к 130-летию Всероссийской выставки открылась в Нижнем Новгороде

Нижегородцев приглашают в путешествие по городу образца 1896 года.

В культурном центре «Короленко, 18» в Нижнем Новгороде начала работу выставка «18–96», посвящённая 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. Экспозиция стала частью программы АСИРИС «Выставка 1896 года глазами жителей Трёхсвятского квартала», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Авторы проекта предлагают гостям необычный взгляд на одно из самых значимых событий в истории города. Вместо привычного рассказа о масштабной выставке посетители увидят Нижний Новгород глазами путешественника, который приехал сюда в 1896 году и остановился в одном из деревянных домов Трёхсвятского квартала.

Основу экспозиции составили редкие фотооткрытки конца XIX – начала XX века из коллекции Дмитрия Юсова. Дополняют выставку фотографии и исторические предметы, предоставленные краеведом Антоном Марцевым, коллекционером Вячеславом Хуртиным и Русским музеем фотографии. Вместе они создают своеобразный путеводитель по Нижнему Новгороду конца позапрошлого века: посетители узнают, где тогда отдыхали гости города, как добирались до выставки, отправляли письма и знакомились с техническими новинками своего времени.

Выставка разместилась в историческом доме Авдотьи Скворцовой, который после реставрации стал культурным центром. Старинные печи, деревянные лестницы и другие подлинные элементы интерьера помогают создать атмосферу рубежа XIX и XX веков.