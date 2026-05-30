120 нижегородских предпринимателей обучили работе с системой «Честный знак»

В Нижнем Новгороде состоялся обучающий семинар по вопросам обязательной маркировки товаров в системе «Честный знак». Площадкой для встречи стал технопарк «Анкудиновка», а участниками мероприятия – более 120 представителей малого и среднего бизнеса региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, требования к маркировке сегодня распространяются на все большее число товаров, поэтому предпринимателям важно своевременно получать информацию об изменениях законодательства и работе системы.

В семинаре приняли участие компании из самых разных отраслей – от производителей радиоэлектроники, моторных масел и автозапчастей до предприятий пищевой промышленности, выпускающих воду, кондитерские изделия и бакалею. Также на площадке присутствовали представители производителей косметики, парфюмерии, товаров для дома и строительных материалов.

Эксперты подробно рассказали об алгоритме маркировки продукции для производителей и импортеров, особенностях прохождения товаров через границу, оформлении сертификатов происхождения и работе таможенных складов. Спикерами выступили представители Центра маркировки, Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, Нижегородской таможни, регионального управления Роспотребнадзора и оператора системы маркировки.

После основной программы предприниматели смогли получить индивидуальные консультации по вопросам маркировки, таможенного оформления продукции и защиты прав потребителей.