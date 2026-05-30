Глеб Никитин поздравил дзержинцев с Днём города и Днём химика. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников и ветеранов химической отрасли, а также жителей Дзержинска сразу с двумя праздниками – Днём химика и Днём города. Поздравление опубликовано на портале правительства Нижегородской области.

Глава региона подчеркнул, что история Дзержинска неразрывно связана с развитием химической промышленности страны. По его словам, именно люди, работавшие на местных предприятиях, сделали город одним из ключевых промышленных центров России. Особую роль дзержинские заводы сыграли в годы Великой Отечественной войны, обеспечивая фронт взрывчатыми веществами, авиационным топливом и другой продукцией для оборонного комплекса.

Никитин отметил, что сегодня город продолжает развивать промышленный потенциал. В Дзержинске выпускают минеральные удобрения, полимеры, продукцию для медицины, космической и оборонной отраслей. Одним из самых значимых проектов губернатор назвал создание первого в стране экотехнопарка.

– Убеждён, именно за такими технологиями – будущее, и Дзержинск здесь задаёт стандарт для всей России, – подчеркнул Глеб Никитин.

В завершение губернатор пожелал жителям новых поводов для гордости за родной город, его достижения и перспективы развития.