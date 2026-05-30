НовостиТуризм30 мая 2026 6:55

Рейсы Нижний Новгород – Анталья и обратно отменили 30 мая

Авиакомпания Air Anka отменила рейсы в обоих направлениях
Евгения ФРОЛОВА
Рейсы Нижний Новгород – Анталья и обратно отменили 30 мая.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

30 мая были отменены авиарейсы между Нижним Новгородом и турецкой Антальей. Из расписания исчезли перелеты авиакомпании Air Anka в обоих направлениях, сообщается на сайте аэропорта Чкалов.

Отменен рейс 6K-1122, который должен был отправиться из аэропорта Антальи в 08:25 и прибыть в Нижний Новгород в 12:55. Также не состоится обратный рейс 6K-1123. По расписанию воздушное судно должно было вылететь из аэропорта Чкалов в 14:05 и приземлиться в Анталье в 18:35 по местному времени.

Причины отмены перелетов на данный момент не уточняются. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за изменениями в расписании и заранее проверять статус своего рейса перед поездкой в аэропорт.

Актуальную информацию можно получить на официальном сайте аэропорта, а также у представителей авиаперевозчика.