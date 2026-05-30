Городецкий плёс возглавил список самых трудных мест для судоходства

Капитан круизного теплохода «Тихий Дон» Константин Фунтов рассказал, какие участки Волги считаются наиболее сложными для прохождения судов – по его словам, первое место в этом списке занимает Городецкий плёс, где судоводители регулярно сталкиваются с проблемами из-за мелководья и высокой загруженности шлюзов, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Как отметил капитан, после реконструкции Городецкого шлюза движение здесь стало еще более напряженным. Графики прохода судов составлены очень плотно, поэтому любая задержка быстро приводит к сбоям в расписании. По словам Фунтова, однажды теплоход должен был прибыть в Нижний Новгород к 15:00, однако из-за ситуации на шлюзе пришел только на 20 минут позже, несмотря на попытки наверстать время в пути.

Дополнительные сложности создает низкий уровень воды. В летние месяцы суда с осадкой около трех метров могут пройти этот участок лишь в ограниченный промежуток времени, который зависит от сбросов воды с Горьковской ГЭС. Если судно не успевает воспользоваться этим окном, задержка может составить целые сутки.

Вторым по сложности капитан назвал Астраханский плёс ниже Волгограда. Здесь русло реки остается естественным, а фарватер постоянно меняется из-за песчаных наносов. Судоводителям приходится внимательно следить за обстановкой и строго придерживаться установленного маршрута. При этом остальные участки Волги, по словам Фунтова, хорошо регулируются и подобных проблем обычно не создают.