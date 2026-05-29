Многодетный нижегородец через суд добивается льгот по ипотеке Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Многодетный нижегородец добивается льгот по ипотеке через суд. Его семья должна была получить господдержку по федеральной программе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Многодетная семья купила квартира в ипотеку и должна была получить господдержку по федеральной программе «Семейная ипотека». Часть кредита в сумме шести млн рублей была предоставлена банком под 6% годовых, а оставшаяся сумма выдана под 20% годовых. Чтобы получить дополнительные льготы, глава семьи обратился в министерство социального развития региона. Однако там ему отказали из-за отсутствия графика платежей по кредиту. Когда мужчина получил все необходимые документы, ему повторно отказали, но уже по другой причине: срок обращения для получения льготы уже прошел.

После этого многодетный отец подал иск в Нижегородский районный суд. По его решению министерство социальной политики обязано повторно рассмотреть документы на возмещение части процентной ставки по ипотеке.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен