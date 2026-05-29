В Поволжье подведены итоги конкурса «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа проекта «Вместе в цифровое будущее» в Поволжье. Журналисты и блогеры из регионов ПФО представили на конкурс 391 работу.

Наибольшее количество материалов на конкурс поступило из Нижнего Новгорода, Пензы и Кирова. Традиционно самая популярная номинация — «Интернет-СМИ» (94 материала).

Победителями и призерами регионального этапа признаны:

в номинации «Печатная пресса»:

1-е место: Александра Махлина (Нижний Новгород, газета «Нижегородские новости», Хакеру пора менять шляпу);

2-е место: Сергей Костенко (Нижний Новгород, журнал «Cобака.ru», Интервью с создателем компании SOTA+);

3-е место: Андрей Федоров (Чебоксары, Современная библиотека modern-lib.ru, Человек против ИИ: игра в кошки-мышки);

в номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ»:

1-е место: Максим Пугачев (Оренбург, ГТРК «Оренбург», Спортивное программирование);

2-е место: Сергей Щеплягин (Нижний Новгород, ННТВ, Российские ученые создали приложение, определяющее состояние опьянения по голосу);

3-е место: Юлия Важенина (Чебоксары, Национальная телерадиокомпания Чувашии, Серия из 3 роликов о предупреждении мошеннических действий в IT-сфере);

в номинации «Радио и подкасты»:

1-е место: Александр Фирстов (Нижний Новгород, ГТРК «Нижний Новгород», программа «Открытая студия»: тема «Городская система биометрического распознавания лиц»);

2-е место: Маргарита Львова (Чебоксары, ГТРК «Чувашия», Теперь слабовидящие могут использовать возможности интернета в полной мере);

3-е место: Константин Мягчилов (Йошкар-Ола, ГТРК «Марий Эл», Разговоры о важном — Цифровой учитель);

в номинации «Интернет-СМИ»:

1-е место: Татьяна Колчина (Казань, KazanFirst, Нейросети против пробок: когда в Татарстане появится своя метавселенная);

2-е место: Юлия Халиуллина (Уфа, «Аргументы и Факты – Башкортостан», Печать органов и одежда от падения. Что делают в Башкирии с помощью ИИ);

3-е место: Фарида Якушева (Казань, газета «Республика Татарстан», Робот подоит, ИИ посчитает, доярка приласкает: до чего дошел прогресс на фермах Татарстана);

в номинации «Социальные медиа»:

1-е место: Алексей Лисовицкий (Самара, сайт «Голографика», Русская Культура 360: иммерсивное кино против течения);

2-е место: Эдуард Важоров (Чебоксары, блог информационного сайта «Чебоксары.ру», Как вайб-кодинг помог мне решить задачу с массовым удалением постов в группе ВК);

3-е место: Александр Харитонов (Саратов, сайт «Настрой Сам», Кого заменит ИИ в ближайшей перспективе — кому стоит беспокоиться?).

Претендентами на победу на федеральном уровне стали:

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Интерес к технологиям с каждым годом только растет, и журналистика точно следует за этой тенденцией. Именно представители СМИ первыми выявляют тренды и фиксируют цифровые прорывы. Примечательно, что материалы об искусственном интеллекте были представлены на конкурс задолго до того, как нейросети вошли в обиход. Сегодня тема ИИ — ключевая в работах участников. Вместе с тем в материалах всё большую остроту приобретают вопросы киберпреступности. Ценно, что журналисты создают контент, который не только информирует, но и предостерегает».

О темной стороне цифрового мира рассказала в своей работе «Входящий от куратора» корреспондент и ведущая ГТРК «Нижний Новгород» Юлия Чагаева. Фильм о вербовке детей в интернете — реальные истории подростков.

Юлия Чагаева:

«Здорово, что в проекте есть спецноминация “Киберриски в детской среде”. Это, действительно, важная и своевременная тема. В нашем фильме открыто говорится о вербовке детей в преступные сообщества. Для меня важно, что эту работу заметили и поддержали. Благодаря конкурсу ленту смогут посмотреть еще больше родителей и подростков и оценить риски».

Итоги конкурса будут объявлены в начале июля в Москве. Победители — участники, занявшие первые места в основных и специальных номинациях на федеральном уровне, — в августе посетят Арктику.

Проект «Вместе в цифровое будущее» проводится при партнерском участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, крупнейшего российского разработчика ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис», а также Альянса по защите детей в цифровой среде.

Фото: Предоставлено ПАО "Ростелеком"