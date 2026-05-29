ВТБ: большинство жителей ПФО готовы общаться с роботами в банковских отделениях

80% жителей ПФО воспользовались бы помощью человекоподобного робота в отделении банка, при этом 32% граждан сделали бы это без колебаний. Однако пятая часть респондентов хотят общаться только с живыми сотрудниками, показал опрос ВТБ, проведенный к ПМЭФ-2026.

Степень согласия на общение с роботами в банках особенно высока, когда речь идёт о рутинных операциях. Так, 75% жителей ПФО готовы получить от робота информацию об условиях по вкладам, 61% — открыть счёт или карту, а 65% — сообщить о мошенничестве. В то же время только 39% приволжан доверила бы роботу оформление кредита или ипотеки, а 53% — урегулирование жалоб и споров. Это говорит о том, что в сложных, эмоционально нагруженных ситуациях люди по-прежнему рассчитывают на человеческое участие. Такой настрой формируется на фоне повседневного опыта: абсолютное большинство жителей ПФО уже взаимодействуют с роботизированными системами. 66% используют голосовые ассистенты, 58% — чат-ботов на сайтах и в приложениях, 45% — банкоматы и терминалы. Наименьшая доля опрошенных взаимодействовала с роботами-доставщиками и роботами-консультантами – по 11%. Однако в Москве эти цифры выше – 18% и 12% соответственно. При этом подавляющее большинство граждан уже имеют представление о существовании андроидов: 67% слышали о них в общих чертах, ещё 29% — знакомы с ними подробно. Лишь 4% респондентов не сталкивались с этой темой вовсе. Главные ожидания жителей ПФО от банковских роботов — компетентность, скорость и безошибочность. Участники опроса видят в них возможность круглосуточной работы, отсутствие предвзятости, минимизацию ошибок и даже снижение стоимости услуг. Более половины (57%) жителей ПФО считают, что робот справится с обслуживанием клиентов лучше, чем человек, особенно в стандартных сценариях. При этом 42% полагают, что роботы эффективны только в решении простых задач, а 28% уверены, что живой сотрудник всегда будет вне конкуренции. Основными опасениями, связанными с возможной роботизацией банковской системы обслуживания, являются технические сбои, невозможность решить нестандартную ситуацию, утечка персональных данных, потеря рабочих мест живыми сотрудниками. Однако 49% приволжан считают, что доверие к банку не изменится при появлении роботов, у 15% участников опрос доверие даже вырастет, у 26% - немного снизится, а у 9% — значительно упадет. «Мы стоим на пороге новой фазы цифровизации банковских сервисов. Россияне уже готовы к обслуживанию человекоподобными роботами. Однако банкам следует внедрять их разумно. Здесь можно провести параллель с использованием искусственного интеллекта: нужно не заменять людей полностью, а создавать гибридную модель, где роботы возьмут на себя рутину, а сотрудники — более сложные, творческие и индивидуальные задачи», - сказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ. Опрос ВТБ был проведен в мае 2026 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18-65 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Фото: Предоставлено ВТБ