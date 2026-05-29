Владислав Атмахов принял участие в акции «Сад памяти». ФОТО: Соцсети Владислава Атмахова.

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов принял участие в патриотической акции «Сад памяти» в Арзамасском районе. Подробностями он поделился в своих социальных сетях.

- Во время посадки деревьев вспомнил своего деда — героя войны, который служил в Панфиловской дивизии. Для меня это не просто акция, а возможность сохранить память о подвиге поколения победителей, - рассказал депутат ЛДПР.

ФОТО: Соцсети Владислава Атмахова.

Сама международная акция «Сад памяти» уже стала доброй традицией. Она проводится с 2020 года по поручению президента Владимира Путина. Она реализуется в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».