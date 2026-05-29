Нижний Новгород получит еще 14 больших трамваев до конца 2026 года

Парк электротранспорта Нижнего Новгорода пополнят еще 14 больших трамваем до конца 2026 года. Об этом стало известно из отчета губернатора Глеба Никитина перед Законодательным собранием 28 мая.

Сейчас городе идет масштабная модернизация трамвайной сети. Уже эксплуатируется 144 односекционных трамвая «МиНиН», а также 12 из 26 закупленных больших вагонов. Кроме того, в городе уже обновлено 112 километров трамвайных путей из 149 запланированных.

Преображение инфраструктуры напрямую сказалось на качестве поездок. На отремонтированных участках трамваи ускорились на 64%, а число пассажиров выросло почти на треть – плюс 32%.

Помимо трамвайной программы, губернатор рассказал о других транспортных проектах: строительстве станций метро «Площадь Свободы» и «Сенная», обновлении автобусного парка на 245 машин в 2025 году, росте популярности канатной дороги через Волгу и планах по запуску новой переправы через Оку.