Владислав Атмахов взялся помочь жительнице разрушающейся квартиры

Жительница улицы Алексеевской Марина Аркадьевна пожаловалась ЛДПР на плачевную ситуацию с ее квартирой. Уже несколько лет она живет в квартире с разрушающимся потолком. Живет она на последнем этаже, так что однажды прямо на кровать женщины обрушилась часть чердачного перекрытия. Лишь по счастливой случайности она не пострадала. Но дом продолжает разрушаться.

Со своими жалобами она много раз обращалась к коммунальщикам. Однако за все эти годы дело с мертвой точки так и не сдвинулось. В результате за помощью она пришла в ЛДПР.

Здесь на ее беду откликнулся координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов. Он лично выехал на место и убедился, что прямо в потолке у нижегородки зияет огромная дыра, а по стенам идут трещины и подтеки.Есть трещина и на фасаде дома, которая особенно сильно сказывается во время дождя и в холодную погоду.

Чтобы помочь Марине Аркадьевне, юрист ЛДПР помогла ей составить обращение. А Владислав Амтмахов со своей стороны направил официальные запросы в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области и фонд капитального ремонта.

- Сейчас наша задача — добиться оперативного ответа и конкретных действий со стороны домоуправляющей компании, государственной жилищной инспекции и других профильных ведомств, - рассказал Владислав Амахов. - Я держу эту ситуацию на личном контроле. Приложим все усилия, чтобы помочь Марине Аркадьевне.