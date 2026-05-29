Нижегородец пожаловался на горы мусора на Нижне-Волжской набережной. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Житель Нижнего Новгорода обратил внимание на состояние Нижне-Волжской набережной утром после ночных мероприятий. Видео об этом он опубликовал в социальных сетях.

На снятых нижегородцем кадрах видно, что пространство в районе Речного вокзала буквально усыпано мусором. На дорожках валяются бутылки, банки, бумажки и другие бытовые отходы. Урны на набережной переполнены, и мусор выброшен около них.

В комментариях пользователи предположили, что такая ситуация могла быть связана с прошедшими накануне последними звонками в школах. Якобы 11-классники приходили отмечать праздник на набережную и оставили после себя большое количество мусора.

Мэрия на ситуацию отреагировала оперативно. Коммунальщики привели Нижне-Волжскую набережную в порядок: убрали мусор и помыли дорожки. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе городской администрации, такие работы проводятся ежедневно: пространство очищают от отходов, следят за состоянием газонов. В мэрии подчеркнули, что на территории набережной находится порядка 400 урн.

– По оценкам обслуживающей организации, для данной территории достаточно, – уточнили в пресс-службе.