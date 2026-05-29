МЧС спасло женщина с острова под Канавинским мостом в Нижнем Новгороде

Сотрудники МЧС оказали помощь женщине, застрявшей на острове под Канавинским мостом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ночью в экстренные службы поступил сигнал о том, что на острове под Канавинским мостом в Нижнем Новгороде находится человек. Сотрудники пожарного корабля «Вьюн» и спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России на катере выдвинулись на место.

В ходе поисков была обнаружена 50-летняя женщина, которая, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели подняли пострадавшую на борт и доставили на берег, где передали бригаде скорой медицинской помощи. Сейчас женщина находится в больнице, там ее обследуют специалисты на наличие возможных травм.