Никитин прокомментировал тарифы на ЖКХ в Нижегородской области.

Тарифы на коммунальные платежи в Нижегородской области в октябре 2026 года вырастут куда меньше, чем в других регионах. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы депутатов после своего ежегодного отчета.

- В этом году запланировано два этапа повышения тарифов. Первое повышение в связи с изменением ставки НДС с 1 января было только на 1,7%, - рассказал губернатор. – Второе будет с 1 октября – на 9,9%. При этом в Ставропольском крае повысят на 22%, в Тамбовской области – на 17,5%, в Пермском крае – на 15%, в Москве – на 15%, в Санкт-Петербурге – на 14,6%, в Татарстане – на 13,4%. То есть у нас рост изменения платы граждан является одним из самых низких в стране. Мы делаем всё возможное, чтобы тарифное давление снизить. Просто не увеличивать тарифы нельзя. Это популизм. Потому что растут расходы коммунальных организаций.